Chamo al que no le alcanzó para globo del 1 regala arreglo del 4F

Lo que debió ser una hermosa celebración del Día de los Enamorados terminó en una celebración revolucionaria del Golpe de Estado de 1992 cuando Gerardo Pérez, un ingeniero industrial de 24 años que se vio obligado a dejar uno de los globos del bouquet fuera de la compra y en vez de celebrar el 14F celebró el 4F.

En medio de una intensa jornada laboral debido a que su inexistente sueldo no le permite tener vida amorosa, nuestro pasante subpagado tomó las declaraciones de Pérez: “Chamo, ya no aguanto vivir en este país, en Dubai me rendiría más la plata. Yo sólo quería darle un regalo lindo a mi novia Valentina, pero con esos malditos precios tuve que robar unas flores del cementerio y comprar sólo dos de los tres globos que tenía planeados. Teníamos apenas tres semanas saliendo y ahora los papás piensan que soy un miliciano. Por suerte Valen entendió que hice lo que pude, pero al final no pudimos estrenar el choconut para el que tanto ahorré porque como los papás me agarraron idea no nos dejaron cerrar la puerta del cuarto. Debí haber ahorrado para el motel en vez de gastarme la plata haciendo mercado, nojoda. Lo bueno es que al final me dijo que su tío la venía a buscar en la 4Runner para llevarla a cenar, así que seguro la pasa bien”, concluyó Pérez, mientras intentaba llamar a su novia sin éxito porque apagó el teléfono.