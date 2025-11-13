Conoce los venezolanos nominados a los Latin Grammy
Este año los venezolanos alrededor del mundo no solo arrasaron en solicitudes de asilo y robo de maridos, sino también en nominaciones a los Latin Grammy. Por ese motivo, nuestro prestigioso equipo de redacción de farándula le robó la información al Gordo de La Bomba para traerles la lista de nominaciones.
Rawayana: Mejor canción de sifri-rock-pop-punk-reggae-merengue-clásico-psicodélico-boleta.
Akapellah: Mejor interpretación de la 5ta sinfonía de Beethoven en cello.
- Lasso: Colección más grande de pantalones acampanados
- Alleh & Yorkshire: Mejor Chyno y Nacho
- C4 Trío: Mejor música para detonar abuelitas
- Big Soto: Mejores chinazos en Twitch
- Elena Rose: Mejores outfits blancos que no parecen de santera
- Mazarri: Mejor chamo que nadie conoce pero luego lo googlean y ven que es un duro