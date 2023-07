Influencer muestra rutina de ejercicios para alcanzar cuerpo que logró con cirugías

Tras publicar una caja de preguntas en sus historias de Instagram, la influencer, TikToker y experta del Fitness 4.0 Cristina Bozzetto, mejor conocida en redes sociales como @CristiFitnesssssConDosS, respondió a las dudas de sus fans acerca de cómo logró tener un abdomen perfecto, explicando en detalle la rutina de ejercicios con la que logró conseguir su admirable físico, a pesar de que realmente lo obtuvo tras cuatro lipo drenajes brasileños.

“Ayyyy, muchísimos me han estado preguntando cómo logré tener el abdomen tan definido, así que les voy a explicar cual es la rutina de abdominales que practico tipo todos los días y que me han funcionado super perfecto”, aseguró la influencer en sus historias, respondiendo a una pregunta que realmente se hizo a sí misma. “O sea, lo primero que hago es abdominales normales, pues, hago cuatro series de mil seiscientas repeticiones y listo, sencillito el primer paso como tal. Luego también me gusta mucho hacer abdominales estos, que son como levantando los pies mientras estás acostada, ¿saben? O sea, como esos son tipo un poco más difíciles tan sólo hago dos series de 9000 repeticiones. Y para terminar la rutina me gusta colgarme de cabeza y hacer sólo 300 abdominales invertidos por minuto, durante 45 minutos, bien sencillo, pues. Honestamente yo con esa rutina tipo chill he logrado unos resultados super increíbles, ¿saben?”, concluyó Bozzetto, quien jamás ha hecho ningún tipo de ejercicio desde que jugó volleyball en bachillerato hace 8 años.