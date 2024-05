Trabajador aprovecha Arturo’s a mitad de precio para hacer el mercado del mes

La promoción de Arturo’s de varios combos a mitad de precio por el día del trabajador agarró a muchos por sorpresa, pero no al señor Ismael Prada, un caraqueño de 40 años que desde las 6 de la mañana llegó con un carrito de supermercado a su sede de Arturo’s más cercana para aprovechar los precios y resolver el mercado del mes a punta de pollo frito, ensaladas, helados, hamburguesas y cheesecakes.

Mientras almorzaba su décimo cuarto family pack del día, Prada contaba a todos su victoria: “Apenas me enteré de que en retribución por el esfuerzo de los venezolanos Arturo’s lanzó sus productos estrella a mitad de precio solo por el día del trabajador salí corriendo a comprar. Este mes alcanzaré la iluminación máxima gracias a la felicidad que me va a dar tener la nevera, la despensa, la gaveta de las medias y el maletero full de pollo frito de verdad. Hasta podré llevar a comer a mis 2 novias por el precio de una sola salida, esto es increíble. La gente me veía raro por andar con un carrito de mercado full de fiesta packs, ¿pero saben cómo se llama eso?, envidia de mis 18 kilos de ensalada de Arturo’s, porque ya no tengo que buscar recetas en internet para hacer unas que solo se parecen, puedo tener la original y a mitad de precio. ¿Saben qué?, estoy tan emocionado que alquilé un galpón en Boleíta para guardar más pollo,” concluyó el señor Prada antes de llenar la piscina de su casa con helado de fresa Marco Polo.