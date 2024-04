Estudio confirma que todos los hombres con barba y lentes son la misma persona

Miles de hombres con barba y lentes han pasado su vida entera sin entender por qué sus familiares y allegados constantemente los comparan con otros hombres con barba y lentes, pero el día de hoy finalmente tienen una respuesta. Según el más reciente estudio publicado por el Centro de Observación y Caracterización de Humanos e Individuos (COC-HUI), todos los hombres con vello facial completo y miopía lo suficientemente fuerte para requerir el uso de lentes, en realidad son la misma persona.

A pesar de que tal vez no era la respuesta que esta oprimida comunidad de hombres esperaba, el estudio concluyó que los parecidos no sólo son innegables, sino que tampoco son coincidencia. A falta de más estudios, los expertos teorizan que vienen programados en tres variantes genéticas: ingenieros en sistemas, politólogos y contadores públicos. En cuanto a su origen, es un completo misterio, pero hay fuertes sospechas de que todos podrían ser clones no reconocidos de Nacho la Criatura, quien a través de barberos que le perfilan la barba como dominicano, dreadlocks en el pelo como si fuera rastafari y lentes de contacto, oculta su pertenencia a este genotipo.