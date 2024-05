Señor se queda en Venezuela porque a pesar de la mala situación económica, la falta de servicios, el calor de mierda, las pocas oportunidades de desarrollo profesional, la gente en skinny jeans y... mentira, ya emigró

El señor Ronaldo Vargas (54), un multi padre de familia y emprendedor que siempre ha preferido “apostar por el país”, aseguró nuevamente a todos sus allegados que prefiere quedarse en Venezuela a pesar de la difícil situación económica, los inexistentes servicios básicos, el insoportable calor, las pocas oportunidades en todos los ámbitos de la vida, la gente que se rehúsa a dejar de usar skinny jeans con Jordan y… bueno, mentira, ya emigró a Houston.

Mientras firmaba los papeles de su nuevo Corolla 2026 a crédito por 80 años, Vargas explicó su decisión: “Mira, yo nada más decía esa vaina porque no tenía pasaporte, ¿qué más iba a hacer? Uno tiene que mantenerse positivo pero es que la situación no se aguanta, todos los días sin luz, sin agua, sin internet, aguantándome al vecino con vallenato a todo volumen, el otro día me fui a tomar un cafecito para despejar la mente y tuve que pagarlo con en chiquito. Nojoda, apenas me salió el pasaporte cuadré con el sobrino mío que cruzó primero por el Darién, hicimos la vuelta y me vine con parole, los carajitos míos que resuelvan por el Darién que ellos todavía están jóvenes, mientras tanto yo los espero aquí relajado, ya conseguí trabajito en Amazon repartiendo paquetes y robándome uno que otro por ahí”, aseguró Vargas, quien tras apenas unas horas en el país de las oportunidades ya tiene casa, carro y 284 tarjetas de crédito al tope.