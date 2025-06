"Las implicaciones son tremendas. Si se prende el peo en Irán podríamos quedarnos sin gas y sin luz" dice señor en San Cristóbal

El mundo entero –y Guatire– observa con detenimiento la situación en medio oriente tras los recientes ataques de Israel contra Irán, especialmente el señor Alirio Zambrano, un sancristobalense de 64 años que asegura que una de las consecuencias serán fallas en el suministro de gas y de luz en su ciudad.

Mientras sufría su corte de 8 horas diarias sin luz y cocinaba unas arepas a leña, Zambrano nos ofreció su análisis geopolítico acerca del evento: “Uy estos chinos si joden, este ataque podría cambiar el paradigma tachirense completo a nivel político, social y astrológico durante los próximos 100 años. Me atrevería a decir incluso, si me permite el atrevimiento, que daría inicio a la temible tercera guerra mundial por novena vez en lo que va de año. Y no crea usted que eso no nos va afectar a nosotros, porque nadie se va a salvar. Vendrán apagones, cortes de gas, de agua y hasta del internet, ¡A la puta, eso nunca había pasado! Espero que Dios nos agarre confesados, porque esto no se lo aguanta nadie”, explicó preocupado el señor Zambrano mientras esperaba que regresara la luz para confirmar si seguía sin internet.