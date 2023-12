Ningún venezolano sorprendido tras descubrir que un preso organiza conciertos en base militar del país

La astronómica cantidad de cero (0) venezolanos se sorprendió esta mañana por la noticia de que el Ministerio Público investigará y sancionara a Juan Carlos Araujo Durán –quien se encuentra actualmente preso por narcotráfico— por ser responsable del desastroso concierto y vigilia del bachatero Romeo Santos en el aeropuerto militar La Carlota.

Omar Pérez, un venezolano de 26 años que asistió a la pijamada en La Carlota, declaró: “A mí lo que me sorprende es que no tuviera más antecedentes criminales, unos nexos con las FARC, el ELN, el papá de Ronald Acuña Jr, algo de peso, ¿sí me entiendes?. Es verdad que el pana está preso, pero cuando yo pienso en un concierto en Venezuela me imagino un delito más serio, algo como un entramado de lavado de dinero tipo PDVSA cripto, porque según leí en el twitter de Tarek, Araujo está preso por ser dueño de una avioneta que le encontraron no sé cuántos kilos de perico, ¿tú me estás diciendo que el carajo ni siquiera estaba en la avioneta cuando se prendió ese peo, alto gafo, si me preguntas”, concluyó Pérez antes de revisar la página de la tickera para ver cuándo hay otro concierto.