Venezuela legaliza el tusi medicinal

Los venezolanos con mamá y papá ausente están de fiesta en Caracas, y es que la Asamblea Nacional venezolana ha promulgado el día de hoy una nueva ley que permite el uso del psicoestimulante conocido como “tusi” para aplicaciones médicas. Según los diputados que apoyan la moción, “la popular sustancia tiene cualidades que podría curar afecciones como el déficit de rumba y el hipoperreo, enfermedades que azotan gravemente a un sector importante de la población”.

Mario Rojas, diputado por el partido Tusi Para Mario Rojas (TUPAMARO), declaró sobre esta nueva ley aprobada: “¿Ya salió en Gaceta Oficial? avisen cuando salga en Gaceta Oficial, o hípica, no sé, lo que importa es que la publiquen ya mismo que voy saliendo al hospital a que me den mi dosis. En Venezuela estamos a la vanguardia de la legalización de cosas ricas, como el concubinato entre primos cercanos, el uso de fentanilo recreativo para funcionarios y manejar rascado. Sabemos que el tusi puede curar muchísimas afecciones, por ejemplo, una fiesta que esté aburrida porque el auxiliar lo tiene un pajúo, el tusi lo cura perfectamente. Así que no vengan los majunches imperialistas de la opoposición a llamarnos retrógrados, porque aquí el que no tiene la nariz como un flamingo es porque está oficialmente agüevoneado”, concluyó el respetado político mientras alquilaba un yate e invitaba doce amigas a las que les lleva por lo menos veinte años.