Señor dispuesto a tatuarse la cara de Edmundo González si supiera como se ve

El señor Edgardo Chirino, un ferviente opositor caraqueño de 57 años y fanático de Edmundo González desde que descubrió su existencia hace 3 semanas, aseguró estar completamente dispuesto a tatuarse la cara del candidato opositor a las elecciones presidenciales si tan sólo supiese como se ve realmente.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en triciclo a la parroquia El Recreo, en el municipio Libertador, donde se reunió con el autodenominado “Edmundista desde chiquito” para tomar sus declaraciones: “¡Edmundo pa’ todo el mundo, nojoda! Claro que sí, hay que salir a votar por ese señor. Por eso me voy a tatuar su cara acá en el pecho, a la derecha donde porque con la izquierda nunca, lo que pasa es que todavía no le he visto bien la cara, ¿tú no tendrás una foto del señor por ahí? No importa, me la muestras después. Mira chico, es que yo siempre he dicho, a este país lo que le hace falta es un… ¿Qué es lo que es ese señor? A ver, ajá, aquí dice ‘un internacionalista, diplomático, profesor y escritor venezolano’, esa vaina es lo que le falta chico, llevo años diciéndolo”, explicó Chirino, mientras nuestro pasante subpagado le mostraba una foto de Nacho la Criatura para que se la tatuase.