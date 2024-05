CNE le pone bigote a Edmundo González en tarjetón

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya publicó el tarjetón electoral para las elecciones presidenciales 2024, donde dejaron clara su imparcialidad poniendo la cara de Nicolás Maduro 18 veces enfrente, 23 al reverso, 13 en el diseño de la máquina electoral y dándole escasos partidos al candidato de la oposición Edmundo González, a quien además le pusieron un bigote en photoshop y escribieron mal su nombre para confundir a los votantes.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, rayaba el tarjetón con marcador mientras lo explicaba: “Como pueden ver, Maduro está por todos lados, menos en donde está este señor Ermundo Gonzalo o como se diga, pero para verlo hay que levantar una calcomanía, rayar el raspadito y justo detrás está la foto con un bigote que le pusimos porque se ve fino. Estas elecciones 100% justas tienen el mejor tarjetón del mundo, porque no solo tiene a mi ídolo, inspiración y única persona con la que me puedo intercambiar guayaberas, sino también porque es un peo votar por la oposición. Es más, ahorita se me ocurre que para votar por Edmundo pongamos una máquina aparte pero que siempre esté jodida, así garantizamos que los 3 votos chavistas triunfen sobre los votos opositores”, concluyó Amoroso antes de cobrar su bono de 13 millones de dólares por la plataforma patria.