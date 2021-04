Venezolano que emigró a ayer a Miami ya compró Corolla 2025

La comunidad venezolana en Miami está definida por frases como “Guaco es Guaco”, “Doral es Doral” y “Toyota es Toyota”, esta última en referencia al favoritismo de los venezolanos que usan correa blanca por la marca de automóviles japonesa. La preferencia por esta casa automotriz al igual que el fanatismo por el K-Pop es casi enfermiza, tal es el caso de de Ernesto Ruiz, un joven caraqueño quien arribó en la mañana de hoy al aeropuerto de Miami y batió todos los récords al ser el venezolano emigrante que más rápido compró un Corolla.

Ruiz, quien era conocido en su urbanización por ser “el mamagüevo del carro con un sonido que no deja dormir”, comentó a nuestra redacción lo importante que es para él, tener un carro Toyota nuevo de paquete. “Ustedes creen que ser toyotero es una elección y no es así papá, ser toyotero es un sentimiento, por eso yo me dejé de güevonadas y me compré mi Corollita 2025 de una, llegué fue a montar ese crédito a 24 meses pagando $ 5000 por mes, una mariquera si le pones el valor real y sentimental que tiene esta nave para mi y para mis panas del Club Corolla Tuning Doral – Pembroke Pines – Hialeah – Fort Lauderdale. Además, todos mis amigos miameros tienen uno, ¿cómo voy a ser yo el único que no tenga un carrito bueno? Eso es imposible”, finalizó Ruiz desde su nuevo trabajo de obrero de construcción junto a miles de venezolanos indocumentados.