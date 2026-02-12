Para algunos venezolanos el síndrome de Estocolmo es más que una respuesta psicológica, es un estilo de vida. Así lo experimenta el chavista de 65 años, José Ramón Guerra, quien se siente devastado porque Estados Unidos está pagando el petróleo venezolano con dólares en vez de Cuba que lo solía pagar con su moneda favorita: absolutamente nada.



En su hora de reflexión del pensamiento chavista, justo después de desayunar asopado de Patria con jugo de Patria y torta de Patria de postre, José Ramón aseguró: “Esta tristeza que cargo yo no es casualidad, y no tiene que ver con que la Patria que desayuno es más un concepto que un alimento real, es porque no le estamos dando petróleo a Cuba a cambio de nada. Que asco que Estado Unidos nos pague nuestras riquezas con riquezas, en vez de hacer negocios como el comandante Chávez, ese sí es verdad que era capaz de regalar hasta un Tepuy a cambio de un voto en la OEA. Ojalá fuera yo el presidente de PDVSA para regalar toda esa verga, estaríamos mamandonos tremendo pene, justo como el padrastro de la Patria, Nicolás Maduro, hubiera querido” concluyó Guerra, quien además nos pidió publicar que está vendiendo su temporada favorita de La Hojilla en VHS a ver si así puede pasar una temporada más sin trabajar.