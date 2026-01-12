PNB revisa teléfono de chamo y llora al leer los mensajes con su ex

Una ola de depresión atacó a efectivos de una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) esta mañana mientras realizaban un operativo de revisión de celulares. En su búsqueda por señales de imperialismo, facismo o una cuenta Zelle que matraquear, sólo consiguieron los patéticos mensajes entre el ciudadano y su ex, haciéndolos llorar desconsoladamente.

Mientras se secaba las lágrimas con una faja de billetes de $100 robados al último ciudadano que pasó por la alcabala, el oficial Jeffren Pérez Pérez Pérez ofreció más detalles acerca del ataque: “Nos encontrábanos (sic) junto al ciudadano realizando la debida revisión e inspección de su teléfono tipo celular tipo Tecno Spark de la categoría pelabola, en busca de mensajes, imágenes o videos considerados como subversivos imperialistas dannyoceanistas. En ese instante del espacio-tiempo fui intercectado (sic) por la conversación en la red social WhatsApp entre el susodicho ciudadano y su presunto ex-vínculo afectivo del género femenino como tal, donde logré percibir visualmente, en contra de mi voluntad, como el ciudadano le rogaba. Y donde se ofrecía a cuidar a su descendiente biológico aunque sea de otro padre, prometerle bloquear a todas las féminas en las redes del tipo social, e incluso aceptar estar en una relación abierta del tipo unilateral con tal de restablecer la relación del tipo sentimental como tal. Este hecho hizo que todos los funcionarios del operativo comenzaramos a llorar desconsoladamente debido al fuerte ataque electromagnético de depresión, por lo que nos vimos obligados a detener al individuo bajo sospechas de traición a la patria”, concluyó Pérez Pérez Pérez, mientras le pedía $10.000 al ciudadano detenido para dejarlo libre y otros $10.000 para no reenviarle los mensajes a todos sus amigos.