Banco de Venezuela permitirá abrir cuentas corrientes de bistec, molida y mechada

El Banco de Venezuela, BDV, sumó un nuevo servicio financiero a los dos que ya tiene anunciando las nuevas cuentas corrientes en carne vacuna, garantizando los ahorros de los venezolanos en una moneda más estable que el bolívar, el dólar o el culo: la carne molida, mechada y en bistec.

Román Maniglia, presidente del banco y aficionado a instalar Ares en los servidores del BDV, ofreció detalles sobre este nuevo hito en la banca nacional: “¿Qué es lo que siempre sube y nunca baja además de la humedad en Puerto Ordaz?, ¡los precios de la carne! Por eso hacemos el lanzamiento de nuestras cuentas corrientes molida bronze, bistec gold y mechada diamante, además de los créditos en chorizo y chinchurria que permitirán seguir creando riqueza, el dinero de nuestros clientes jamás había estado tan seguro. Además, todos nuestros productos tienen una comisión mínima de cada parrilla, es decir, alguito para picar. Y pronto también anunciaremos las cuentas de ahorro en carne de prima y carne de cañón, las dos proteínas más consumidas en el país”, concluyó el presidente del banco antes de que se cayera la plataforma y los usuarios perdieran todas sus morcillas.