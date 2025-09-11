DEVASTADO: Chamo que se quería ver old money revisó el clóset del abuelo y consiguió uniforme de miliciano

El joven barquisimetano, Andrés Alberto Iribarren, reconocido por su impecable estilo de pensionado, entró esta mañana al cuarto de su abuelo con el objetivo de revisar su closet en busca de un outfit old money. Lamentablemente, quedó totalmente devastado al conseguir su uniforme de la Milicia Bolivariana, junto con su palo de reglamento y lata de chimó reglamentaria.

Logramos obtener las declaraciones de Iribarren, quien nos comentó entre lágrima que este descubrimiento tiene a toda su familia en shock: “Hermano, yo estaba ahí esperando conseguir un pantalón de lino de esos que te suben hasta los pezones o una camisa de rayas así como color mamón, ¿sí me entiendes? Flow clean look, second hand, moda sostenible. Pero la verdad es que ver ese uniforme ahí guardado y descubrir que el abuelo todo este tiempo ha sido un miliciano… Te puedo decir que este es el evento más catástrófico en mi familia desde que el tío Chúo dejó a la familia para irse con su compadre a Cúcuta. En retrospectiva, debí haberlo sospechado con todas las veces que lo vi votar por Henri Falcón”, explicó Iribarren, quien igual se quedó los pantalones Khaki del uniforme para combinarlos con una camisa de rayas por dentro de los interiores y unos mocasines pocholín.