"Eso se le va a pasar" dice madre de hija lesbiana que ya está casada y tiene 2 hijos con su esposa

La señora Fátima Pérez, madre de Estefany, una joven abiertamente lesbiana desde los 14 años que se encuentra actualmente casada y con 2 hijos, asegura que su hija solo está atravesando una etapa “loca” en su vida, y está convencida de que un día su hija despertará anhelando estar con un hombre y tener una familia convencional.

“Yo estoy tranquila porque sé que mi hija solo está pasando por una etapa, solo que la etapa ha sido larga, ya van 25 años de que me dijo que es lesbiana, pero yo sigo con la esperanza de que se le cure eso que tiene, con el favor de Dios sé que va a ser así pronto”, fueron algunas palabras de la señora Pérez, que aún no sabe el significado de homofobia. “Yo quiero que ella sea feliz, siempre se lo digo; eso sí, feliz con un hombre al lado, no con mujeres. ¿Quién puede ser feliz en una casa donde hay dos mujeres? Se necesita la presencia del hombre para… para… bueno porque todo el mundo necesita un papá aunque ese papá no siempre esté presente”, sentenció la señora Pérez, que cree que el significado de felicidad es estar 30 años casada con un hombre que solo habla de fútbol.