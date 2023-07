Jeque del PSG sospecha que el jugador mejor pagado de Europa solo está en el equipo por dinero

Tamim bin Hamad Al Thani, actual Emir de Qatar, dueño del París Saint Germain y abolicionista de los derechos humanos, confesó esta semana sus más recientes sospechas con respecto a la actitud del jugador estrella del PSG y administrador del grupo de Facebook “Fans du Real Madrid à mort brrrr”, Kylian Mbappé. El monarca catarí aseguró estar comenzando a pensar que el delantero francés probablemente no siente los colores de la camiseta, ni la historia del club, sino sólo los petrodólares que ingresan a su cuenta bancaria cada temporada.

“Ya no se que hacer para que no deje el club, le ofrecí otro viaje a los Roques y ni me respondió, como si ya no le importara nada”, aseguró el jeque mientras vestía su típico vestido blanco tradicional. “Le compro carteras, le compro zapatos, hasta le ofrecí hacerle la mamoplastia y nada, pura indiferencia. De verdad yo no sé qué hice para merecerme esto. Todos los días partiéndome el lomo explotando inmigrantes para que extraigan petróleo, sólo para darle todo lo mejor y aún así me desprecia. ¿Qué tiene Florentino que no tenga yo?”, expresó Hamad Al Thani aguantando las lágrimas porque los hombres que lloran son ejecutados en su país.