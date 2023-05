¡TIEMPO RECORD! Estudiante de la UCV llegó al sexto semestre en tan sólo 54 años

Un estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) –conocida por su excelente calidad educacional los tres días del año que no está de paro– ha logrado un hito histórico al llegar al sexto semestre de su carrera en tan solo 54 años. Se trata del señor Eladio Guerrero, quien ingresó a la facultad de ingeniería en el año 1969 y desde entonces ha mantenido firme en sus estudios, evadiendo obstáculos como los paros de profesores, materias raspadas, los paros estudiantiles, las colas de la pensión y su adicción a jugar truco.

El señor Guerrero ha expresado su alegría y orgullo por haber alcanzado esta meta tan rápido: “Conchale chamo, estoy muy contento, a este paso jamás pensé posible llegar ni al quinto semestre, pero mírame, aquí estoy dándole duro a esa carrera. He visto pasar a muchos compañeros que se han casado, han tenido hijos, nietos, hasta bisnietos y amantes, y nunca pasaron del segundo semestre por culpa de los paros y porque se rindieron en el camino. Pero yo me mantuve siempre fiel al sueño de mis papás de convertirme en el primer ingeniero de la familia, estudiando hasta en la cola de la pensión para no perder el tiempo. He vivido muchas experiencias en estos 54 años en la universidad, he conocido a muchos profesores, amigos y novias, aunque ya no tanto como antes porque sin plata no le paran a uno, pero cuando por fin me gradúe ya me van a ver con todo ese poco de carajitas, nojoda. Ya me falta poco para lograrlo, quizás unos 20 o 30 años más”, declaró el señor Guerrero, quien aseguró que su familia lo apoya y lo admira por su perseverancia desde el más allá.