Alberto Ordoñez, doctor en buquestadounidensología, acaba de revelar en redes que también es experto en Danny Ocean en Oslo, un título que ostenta gracias a su tesis titulada “Influencia de las babylon girls en la geopolítica de América y Europa”.

El doctor Ordoñez compartió un profundo análisis de la presentación del cantante en la ceremonia del Premio Nobel de La Paz de la dirigente, guerrera samurai y grandeliga María Corina Machado: “Sin duda la interpretación está cargada de un fuerte simbolismo, como el despojo de viejos artistas político-urbanos como Nacho para dar paso a un perreo chill tipo democrático. Además, el muchachito este deja códigos para los marines en todos sus temas, por ejemplo cuando dice ‘quisiera llevarte a Los Roques y caerte a besos toda la noche’, que no es coincidencia sino una clara invitación a intervenir el archipiélago prepaguil. También en el single Priti dice ‘Dime, ¿será que le damos serio o solo quieres vacile?’, un reclamo firme a la oposición guabinosa que siempre que está a punto de lograr un cambio se echa para atrás. Pero sin duda, el mensaje más claro es que María Corina es la babylon girl original, ya que a pesar de estar en Oslo y tratar con Trump, la líder rompe la barrera del idioma para construir un país de altura, como la Torre de Babel, aunque la verdad es que Danny Ocean no me cuadra para los premios, yo hubiera preferido a alguien más apto para la ocasión como mi sobrino que toca el cuatro” concluyó el doctor que tiene una clara infestación de moho en su apartamento.