Jugador de Kansas Chiefs al menos no se siente tan perdedor como Drake

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, lamentó la derrota en el Superbowl LIX y comentó que no se siente tan mal en comparación con el rapero Drake que en el Halftime show Kendrick Lamar hizo que los 83 mil asistentes lo llamaran sádico ante más de 120 millones de espectadores.



Mientras ayudaba a evacuar a los afectados por las inundaciones de las lágrimas de Drake, Mahomes comentaba ante las cámaras: “Yo pensaba que me sentía mal, pero poniendo todo en perspectiva al menos no soy Drake, se va a tener que meter a trabajar en algún festival chavista si quiere volver a cantar en público porque no lo va a contratar nadie. Si yo fuera él ya estaría presentando la prueba de ingreso en el IUTIRLA o vendiendo algún curso de trading porque como músico está más desubicado que Aran One en unos Grammys. Rolo de perdedor, vale, ¿pa qué le tiró a Kendrick?, se hubiera metido con un bobo más fácil, que si Residente o algún raperito de La Candelaria”, concluyó un Mahomes muy interesado en Venezuela según la imaginación de nuestro redactor.