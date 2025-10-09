Joven visita el museo de transporte y pasa toda la tarde en el estacionamiento pensando que era la exhibición

El joven de 45 años, Edgar Chirinos, pasó por un desafortunado evento tras planificar una tarde llena de cultura, café y bufandas en el Museo de Transporte, en Caracas, para ver automóviles antiguos pero terminó paseando por el estacionamiento del recinto pensando que esa era la exhibición.

Anonadado y extasiado por las antigüedades que luce el parque automotor venezolano, Chirinos comentó en redes sociales: “Salí al Museo de Transporte sin saber que cualquier estacionamiento de Caracas es el verdadero museo, pues observé carros de los 2000s full equipo, verdaderas maravillas de la ingeniería de los 70s y hasta un Lincoln Continental de 1940 que lo están usando ahorita para subir gente a Galipán, sin duda viajé en el tiempo. Sin embargo, no me dió tiempo de ver las exposiciones del museo, pero para lo que vi hoy cualquier cosa que esté en exposición va a parecer un carro del año, hasta el taxista que me trajo a mi casa tenía un motorwagen pero tuneado, ¡que preciosidad!”, concluyó Chirinos antes de preguntar en un concesionario el presupuesto de un carro 2025 marca

llorar y decidir comprar su propio motorwagen.