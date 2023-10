Migración obliga chamo a subir rango de edad en Tinder hasta los 70 años

El amor se encuentra en todos lados, desde la grama del Parque del Este hasta en la aplicación de citas y/o secuestros, Tinder. Así le pasó al joven Daniel Escalona de 21 años, quien ante la migración de más de 7 millones de venezolanos se vió obligado a modificar las opciones de búsqueda a personas de la tercera edad para encontrar a su media ciruela.

Mientras le medía la tensión a su amada, Escalona conversaba con la prensa sobre su nueva aventura romántica: “Estaba desesperado, de verdad que no conseguía a nadie entre 19 y 29 años porque todos se fueron del país, así que decidí explotar territorios inéditos y llegar hasta donde solo el Losartán había llegado, para eventualmente enamorarme de los pliegues de amor de la reseca piel de mi novia, la señora Teresa. A pesar de sus 70 años ,bebe más que cualquiera de mis panas en Madrid, el otro día se bajó una de ron enterita y la tensión como si nada, lo único fastidioso de este amor transgeneracional es cambiar pañales y que se duerme como a las 6pm, pero de resto es lo más bonito que he tenido… lo único que he tenido, y no pienso dejarla por nada a menos que me salga el parole humanitario”, sentenció Daniel antes de masticarle el bistec a su tesoro del renacimiento.