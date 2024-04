Bisabuela cuenta romántica historia cuando conoció al bisabuelo a los 14 años y él tenía 55

La señora Gloria Pérez de Fernández, una nonagenaria madre de 7 hijos, abuela de 38 nietos y bisabuela de 97 bisnietos, sorprendió a toda la familia esta tarde al interrumpir el almuerzo para recordar a todos los presentes el romántico origen de la numerosa familia, cuando a los 14 años conoció en aquel pueblo de El Tocuyo al caballero que se convertiría en su futuro esposo, el señor Alirio Fernández, de 55 años.

“Ay mijitos, esos eran otros tiempos, antes uno se casaba con un viejo sádico por amor, ahora a eso le llaman creo que el sugar daddy”, explicó la señora Pérez, mientras almorzaba un batido de pollo con arvejas y lechosa. “Yo recuerdo que cuando lo vi fue amor a primera vista, porque bueno, era el único hombre que no era un primo y mi familia necesitaba las dos burras que ofreció por mí, no como ahora que las muchachitas se conforman con que les paguen las uñas y les inviten un pescado crudo, ¿sushi es que se llama? No señor, en esa época uno no podía votar, ni divorciarse, ni ser independiente, ni tener derechos humanos básicos, pero si ese hombre no mantenía la casa en orden le partía la escoba por la cabeza”, explicó Pérez, mientras la familia entera no sabía cómo sentirse al respecto.