Abatido peligroso criminal que pretendía salir del supermercado sin que vigilante le raye la factura

El día de hoy fue abatido por los cuerpos de seguridad privada un peligroso criminal a la entrada del Supermercado Mas Por Menos Market & Delicatesses, quien pretendía salir del negocio comercial sin que el vigilante le rayase la factura, le revisara las bolsas y le realizara una inspección de cavidades. El heroico vigilante actuó con rapidez al percatarse de las oscuras intenciones del perverso malhechor, fulminando de cuatro disparos en el acto.

Nuestro pasante subpagado aprovechó que se encontraba en el lugar de los hechos rebuscandose como bolsero de los bolseros para entrevistar el protagonista de esta historia, el encargado de vigilancia Yandry Pérez Pérez, quien relató su versión de los hechos: “Hermanito, a mi me parece lo que te me viene siendo como indignante que la gente quiera andar haciendo lo que se les dé la gana. Aquí tienen que respetar las leyes y la autoridad, que soy yo como tal. Si te digo que me tienes que mostrar la factura y colocar esas nalgas abiertas para verificar como tal que no estés cometiendo un hurto per sé, me tienes que hacer caso, porque de lo contrario terminas como el occiso, que le coloqué cuatro balazos para que aprenda a respetar la autoridad en el más allá como tal con papá Dios, ¿sí me entiendes?”, explicó Pérez Pérez, quien realmente no tiene ninguna autoridad porque sólo es un vigilante.