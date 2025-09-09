Deportes
Maturín se prepara para tener luz por 90 minutos

Maturín se prepara para tener luz por 90 minutos

La metrópolis más importante de Venezuela después de todas las demás metrópolis, Maturín, se prepara para recibir a la selección Vinotinto en el evento más importante de la temporada: 90 minutos ininterrumpidos de electricidad en  la ciudad. 

El conjunto vinotinto se enfrentará contra la selección colombiana con un único objetivo, darle una excusa a Corpoelec para ponerle la luz a los monaguenses, así lo dejó claro el delantero, community manager y aguador de la selección: Salomón Rondón: ”Sabemos lo que nos estamos jugando, y haremos todo lo que esté en nuestros pies para brindarle a nuestra fanaticada la mejor prórroga posible, incluso sería un sueño que pudieran cargar por completo los teléfonos y calentar una arepa en el microondas. Ganar es importante pero no es la prioridad, el foco ahora está en no usar la tablets para que carguen rápido y bañarse rapidito para aprovechar el agua caliente, ya lo demás es ganancia”, concluyó Rondón mientras el resto del equipo conectaba sus powerbanks a los postes del estadio. 

