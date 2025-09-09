Maturín se prepara para tener luz por 90 minutos

La metrópolis más importante de Venezuela después de todas las demás metrópolis, Maturín, se prepara para recibir a la selección Vinotinto en el evento más importante de la temporada: 90 minutos ininterrumpidos de electricidad en la ciudad.



El conjunto vinotinto se enfrentará contra la selección colombiana con un único objetivo, darle una excusa a Corpoelec para ponerle la luz a los monaguenses, así lo dejó claro el delantero, community manager y aguador de la selección: Salomón Rondón: ”Sabemos lo que nos estamos jugando, y haremos todo lo que esté en nuestros pies para brindarle a nuestra fanaticada la mejor prórroga posible, incluso sería un sueño que pudieran cargar por completo los teléfonos y calentar una arepa en el microondas. Ganar es importante pero no es la prioridad, el foco ahora está en no usar la tablets para que carguen rápido y bañarse rapidito para aprovechar el agua caliente, ya lo demás es ganancia”, concluyó Rondón mientras el resto del equipo conectaba sus powerbanks a los postes del estadio.