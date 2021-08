Venezolano robado en Chile queda más herido en el orgullo que en su abdomen apuñalado 5 veces

Jesús Ochoa, venezolano que ya tiene viviendo en Chile el tiempo suficiente como para reemplazar la palabra “ladilla” por “weá”, fue interceptado este lunes en un parque por un antisocial que, para robarle, lo apuñaló 5 veces en el abdomen. Por fortuna el joven Ochoa se encuentra estable físicamente; aunque no emocionalmente, ya que su orgullo de venezolano jamás robado en Venezuela salió muy mal parado del suceso.

Gracias a la ayuda de un intérprete, nuestro pasante logró conversar con Ochoa sobre las secuelas que el robo dejó en su autoestima: “uno sale de esto, ¿cachay? La gente siempre dice que lo más importante es la salud, y que todo lo demás se repone, y estoy de acuerdo; la cartera se repone, el celular se reemplaza eventualmente, el bazo los médicos me dicen que algún día se curará, ¿pero cómo quedo yo sabiendo que me vinieron a robar en Chile cuando yo vengo de un país como Venezuela? ¿Quién te repone el orgullo? Yo sé que me voy a recuperar de estas puñaladas, y lo de las cicatrices no me importa tanto, porque seré más atractivo para las fresas; ¿pero cuándo me voy a recuperar del dolor que sentí al ver que me robaron aquí y no en Venezuela? Estoy decepcionado de mí mismo, debí verlo venir, no era normal que una persona me siguiera mientras paseaba a Porky, mi pinscher; me encuentro devastado, me da miedo contarle a mis padres esto que pasó, seré la decepción de la familia”, finalizó el joven Ochoa, quien aparentemente cree que por haber vivido en Venezuela tiene una capa protectora de malandros.