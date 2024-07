Venezolano desesperado porque no sabe con qué burlarse de Canadá

Al igual que el anís con yogurt, el fútbol puede sacar lo peor del ser humano, pero para Javier Oropeza esto se ha vuelto una difícil tarea desde que la Vinotinto se enfrenta a Canadá y no consigue insultos suficientes para la nación del maple.

Mientras buscaba Canadá en Wikipedia, Oropeza hablaba con la prensa: “Pero esta gente no tiene problemas de verdad, su sistema de salud es funcional, sus ciudades enteras parecen la urbanización más cara de nuestras ciudades y uno solo de ellos gana en un mes lo que hace mi familia entera en un año contando cestaticket. Será burlarme de que no van a la playa o que no bailan tambores, pero es que ni yo bailo eso. ¿Quién es el presidente de Canadá? ¿Justin Bieber?, ¿no tienen aunque sea un ministro del amor o esas estupideces de latinoamérica? Me metí a investigar para insultarlos y ahora estoy investigando cómo sacar la visa para mudarme, ahí tengo un gorrito de Mérida que me debe servir para abrigarme los primeros 5 añitos mientras consigo algo estable”, concluyó el venezolano antes de llorar de envidia tras descubrir que Keanu Reeves, Ryan Gosling y todos los integrantes de Maracaibo 15 también son canadienses.