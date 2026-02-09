TRÁGICO: Díaz-Canel vende uno de sus Rolex para ver si Cuba llega a fin de mes

El dictador de Cuba y única persona en la isla con HBO Max, Miguel Díaz-Canel, informó a las aerolíneas y cooperativas de balsas internacionales que el país ya no tiene combustible, quesillos, ni osos frontinos desde que no está Nicolás Maduro para regalar los recursos venezolanos, y que se verá forzado a vender uno de sus cientos de Rolex para paliar la crisis y que su gobierno llegue a fin de mes.

La medida provocó mensajes de solidaridad en la comunidad internacional, que reconoció a través de cientos de comunicados lo admirable que es sacrificar un Rolex pagado por los cubanos para brindar pan con aceite de motor a los cubanos.

Desde su Ferrari forrado en iPhones Díaz-Canel anunció: “Damas, caballeros y cubano’, como ustedes saben nos metieron preso al sugar daddy así que toca apretarse los pantalone’. Yo voy a hacer varios sacrificios personales para darle un empujón económico a la isla, como dejar de preparar mi famosa receta de Díaz-canelones de langosta —un manjar— y vender uno de mis tres Rolex edición diamante Fidel Castro, espero que con el dinerito que consiga en la casa de empeño alcance para comprarme GTA VI y con los chavitos que sobren capaz les compro comida, eso sí, no se pongan exquisitos a exigir cosas con proteína, carbohidratos o vitaminas, eso es un gusto capitalista” concluyó Díaz-Canel antes de ordenar dos Rolex más por Amazon.