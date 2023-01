Enchufado paga descorche de bolsa de papitas en lujoso restaurante

Cuando ya tienes tus necesidades básicas cubiertas y el dinero no es más que un vehículo para cumplir tus deseos y saciar el paladar más exigente, se suele caer en excentricidades impensables de costear para el ciudadano común, tal fue el caso del ex Ministro para el Poder Popular de la Fritanga, Rigoberto Fermín, un funcionario que no pudo pasar bajo perfil tras pagar un costoso descorche de una bolsa de papitas en el lujoso restaurante El Mesón de Tía Rosita.

Rigoberto, el ahora empresario que decidió apostar por su país después de que misteriosamente le negaran la visa 13 veces, comentó el hecho a cambio de unas modestas licitaciones arregladas en PDVSA y una salchipapa: “Si algo me gusta a mí es el lujo y la fritanga, y cuando vi el precio de una bolsa de papitas fritas full queso de una vendí mi 4ta mejor camioneta para costearla. Y no solo eso, además me dirigí a mi restaurant boutique bodegón favorito para acompañarlas de un buen Dom Perignon y una chicas malas, como mi prima CICPC que ya lleva 3 muertos encima, por ejemplo”, sentenció el ex ministro antes de agarrar un puñado de papas valorado en 3 millones de Ref.