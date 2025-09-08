Ibai logra que millones de venezolanos participen en tres cosas que no tienen: votaciones, mundial y desayunos

Con un simple torneo en sus redes, Ibai Llanos consiguió lo que la política y el deporte venezolano no: que millones de ciudadanos votaran, participaran en un mundial y hasta desayunaran, unos lujos que en su día a día parecen ciencia ficción.

Conversamos con Eloy Alberto Parra, un joven maracayero que, durante las últimas semanas, ha aprovechado al máximo sus 300 seguidores en Instagram, invitándolos a participar en la única fiesta electoral transparente que han tenido en su vida: “Mano, si te pones a ver, este es nuestro primer mundial, ¿estás claro? Y por cómo está jugando la Vinotinto ahorita, no sé ni siquiera si lleguemos al repechaje. Y si llegamos, seguro nos golea Nueva Caledonia. Por eso le digo a todo el mundo que vote, que aproveche que esta también es nuestra primera elección abierta y transparente. De hecho, cuando alguien no quiere votar, yo los obligo a ejercer su derecho al voto igual que el CNE: les agarro el teléfono y voto por ellos en Instagram, TikTok y hasta VenApp, porque a esos peruanos les vamos a ganar sí o sí”, confirmó Parra, quien espera que llegue el mediodía para su “brunch”, que es una forma fancy de decir que no tiene para el desayuno.