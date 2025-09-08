El equipo de Chigüire Chequea verificó cientos de reportes de ciudadanos del oriente del país, para afirmar que la ciudad de Carúpano, en el estado Sucre, no ha sufrido bombardeos, desastres naturales ni visitas inesperadas de Jonathan Moly. Simplemente, la ciudad es así.



Nuestros analistas realizaron un recorrido exhaustivo por calles, avenidas y fachadas, tomaron fotografías, midieron la inclinación de aceras, cotejaron colores y texturas de edificios y compararon cada rincón con registros históricos: todo para verificar y afirmar que en Carúpano las avenidas tienen huecos, las calles tienen huecos, las paredes tienen huecos, todo tiene huecos sin haber sido víctima de un bombardeo. El equipo concluyó, que la ciudad es así y no solo ahora, desde antes ha sido así, no tiene que haber pasado un bombardeo o fenómeno natural para que Carúpano se vea así, solamente ha pasado el chavismo que puede ser peor que cualquier catástrofe y es la verdadera razón para que Carúpano se vea así. Ahora, sí estás leyendo esto, por favor mandanos un pago móvil para devolvernos, nos quedamos sin presupuesto y estamos varados en medio del Estado Sucre. Tampoco somos un equipo, todo es mentira, soy el pasante subpagado y me hicieron venir a escribir esta noticia solo para molestar a todo Carúpano, ¡ayuda!