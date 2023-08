"Ya no se puede decir nada", asegura señora tras dar la opinión más racista del mundo

Cecilia Vírgüez, una caraqueña de 57 años, “que extraña los viejos tiempos y se siente frustrada e impotente ante los constantes cambios de la sociedad”, según sus propias palabras, aseguró que “ya en este país no se puede decir nada”, en referencia a las personas ofendidas por sus opiniones racistas, clasistas, homófobas y xenófobas.

“Por eso es que estamos como estamos, uno no puede decir lo que piensa en voz alta sobre la gente que es de color humilde porque te catalogan de ‘clasista’, eso en mis tiempos no existía. En mi época guardábamos el vaso de plástico de peor calidad para que bebieran agua los obreros y nadie te criticaba, al contrario, eso era bien visto por la sociedad. Lo que pasa es que la agenda progre y la generación de cristal no deja que uno diga lo que piensa pues, más bien una es una loca si dice que los pobres jamás debieron votar. Es que nos merecemos el chavismo por gente que se ofende porque uno le diga sus cuatro verdades en la cara. Dios mío, es que ya nadie respeta a los mayores en este país”, concluyó la señora Virguez, mientras nos mostraba su tatuaje inspirado en el Tercer Reich.