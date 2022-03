Empleado pide sus 15 días de vacaciones para ir a ver The Batman

Luis Torrellas, empleado de la firma de contadores Pixies, Villegas y Asociados, solicitó sus vacaciones para ir a ver The Batman, la nueva película de Warner donde Robert Patinson vuelve a interpretar por horas a un hombre murciélago pero esta vez sin el fanatismo de miles de quinceañeras, sino el de miles de treintañeros que sueñan con el batimóvil.

Mientras esperaba sus vacaciones o una cachetada del jefe, Luis ofreció declaraciones a la prestigiosa, musculosa y definida redacción de El Chigüire Bipolar: “Bro, ojalá me aprueben esos quince días para vacilarme la película como es, un pana de Estados Unidos y la vió en Carnavales me dijo que entró el viernes en la noche y el martes todavía no la había terminado, así que mejor voy preparado, igual ya tengo el bolso listo, la tienda de acampar, la pijama y el bati-tobo para hacer pipí, lo que sea por no perderme ni un segundo de mi superhéroe favorito: Robin”, aseguró Torrellas mientras enseñaba a nuestro pasante técnicas de supervivencia en ambientes sin comida o donde las cotufas cuestan $20.