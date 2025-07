Negocio ofrece beso con lengua a clientes que paguen en dólares

El ingenio y la esperanza son como la virginidad de un informático: lo último que se pierde. Es por esto que la cadena de farmacias y bodegones El Farmón, ubicada en La Hoyada, Caracas, lanzó una promoción especial: por cada compra que se realice con dólares en efectivo, el cliente recibirá un saludo de beso francés del gerente de turno.

Francisco Barrios, empresario que sigue apostando por el país (porque tiene prohibición de salida del mismo) y dueño de El Farmón, anunció la promo a través de redes sociales: “Se prendió la que no se apaga, y no te hablo de la refinería El Palito, sino de nuestra súper promo llamada ‘el que en efectivo da la plata no se va sin su lata’, la cual incluye una hora de besos ardientes con el gerente, mi gratitud eterna y un descuento del 30%, equivalente a lo que ganaría si vendiera esa plata a paralelo. Pero eso no es todo: por cada billetico recién planchado también le daremos un final feliz, la sangre de mi primogénito y un viaje todo pago a su casa. Así es: con su compra, yo mismo le doy la cola para que se ahorre el viaje. Eso sí, me echan una ayudita con la gasolina, porque la vaina está ruda”, concluyó Barrios, antes de anunciar otra promo: si no pides factura, te descuentan el 10%.