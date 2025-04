Indigente observa carro al azar durante media hora y asegura que eso es un trabajo

El indigente Nelson Carrillo, alias “Tijera” porque siempre pierde con la piedra, nuevamente intentó desfalcar los bolsillos de los caraqueños seleccionando un carro al azar estacionado en la calle, y exigiendo a su dueño darle dinero por observarlo, convencido de que él trabajó arduamente.

Más tembloroso que un satisfyer conectado a un enchufe 220V, Tijera denunció que solo le dieron $5 y un mango: “Esto es un abuso como tal, per se, para nosotros los venezolanos de bien. Yo llegué aquí hace 10 minutos y pillé un Elantra estacionado en aquella acera; a los 5 minutos llegó el dueño y yo fui a cobrarle mis respectivos honorarios profesionales por la labor de observación y cuidado del vehículo automotor. Sin embargo, el sapo ese no me quiso dar el billete de $10 que tenía en la cartera. Me salía más rentable quitarle el radio al piazo e’ carro ese. Sí me arrecha la gente pelabola que no respeta a los licenciados en protección vehicular como uno. Así que le dije ‘Dios te bendiga’ de la forma más amenazante que pude”, concluyó Tijera, quien luego confesó que en caso de un robo él hubiera corrido de ahí porque ni de vaina va a pelear.