Venezolano que sufre ansiedad por el dólar, servicios e inflación, listo para sufrir hoy por la vinotinto

Para algunas personas la ansiedad es un problema, pero para el joven Alberto Solano –así como para millones de venezolanos— se ha convertido en un estilo de vida. Por esa razón, a pesar de sufrir constantemente por el precio del dólar, la falta de luz, agua, los cortes de internet, la constante inflación y un posible nuevo disco de Nacho, hoy está más que preparado para sufrir viendo a la vinotinto intentar clasificar al Mundial una vez más.

Tras pasar por 87 alcabalas y dejar todas sus pertenencias en el camino, nuestro pasante subpagado finalmente llegó a la ciudad de Maturín, donde tomó las declaraciones de Solano a las afueras del estadio antes del partido: “Hermanito, como dice por ahí, la fe es lo último que se pierde. A mí ya me quitaron la luz, el agua, la plata, mi novia se fue del país, mi abuelo vendió los terrenos para irse a Perú con su otra familia, o sea, no me queda nada, ya vivo en un estado de ansiedad constante, es parte de mi ser. Entonces, ¿tú de verdad crees que voy a dejar de apoyar a la vinotinto por miedo a que vuelvan a hacer una vinotintada? No mi rey, el sufrimiento ya es parte de mi existencia, pero siempre que haya un poquito de esperanza ahí voy a estar yo de primerito”, explicó Solano, quien apostó un riñón, un pulmón y su páncreas a que la vinotinto ganaba el partido por más de 7 goles.