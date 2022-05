Jimena Guzmán, una caraqueña de 53 años, pasó toda la tarde comunicándose con el servicio de delivery de Açaí 212 para pedir unos bowls de fruta de açaí, pero de tantos intentos fallidos de pronunciar el nombre del producto, recibió el récord a la mayor cantidad de maneras incorrectas de decir “açaí”.

Jimena, quien aceptó su premio con pena, decidió explicarle a la prensa lo ocurrido mientras esperaba su delivery de “Azayi” 212 (sic): “Ay que pena, estas cosas de los jóvenes yo no las entiendo, yo solo quería pedir un poco de aseo 212, no ya va, Athai 212, no mentira, Azai 212, agh, algo así es. Me pasé una tarde intentando explicarle al chamo cuando de repente me tocan el timbre, y entró una gente en traje para darme mi título por pronunciar mal el Akay 212, pero yo creo que es que aquí nadie sabe como se dice, porque yo lo estoy diciendo como es, claramente se dice Assai 212”, afirmó Jimena, quien sí se sabe todos los nombres de los protagonistas de novelas turcas a la perfección.