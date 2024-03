Community manager hace historia al ser inscrito en el seguro de la compañía

Esta mañana, el joven Samuel González, un inocente community manager de 25 años, hizo historia dentro la agencia de marketing digital “Blue Guayuco Digital Marketing Agency Creatives”, al convertirse en la primera persona con ese cargo en ser inscrito dentro del seguro médico de la compañía.

Este hito fue posible gracias a un error en el papeleo de recursos humanos, luego de que alguien cometiera el error de poner su carpeta en la sección de empleados, en vez de la de esclavos. “Ay no, aquí entra y sale tanta gente todos los días que yo ya no sé quién es quién, ni me importa. Este carajito es el octavo community manager que entra esta semana, ninguno dura más de 3 horas cuando se dan cuenta de que les toca manejar 27 cuentas, diseñar, editar, escribir, limpiar la oficina y preparar el café”, explicó la señora Maira Arribas, de recursos humanos.

Por su parte, González aprovechó el momento para agradecer a sus jefes y a la compañía por la oportunidad: “Estoy muy agradecido y orgulloso de este logro, prometo que daré lo máximo por hacer orgulloso a la empresa y complacer a nuestros clientes, porque yo sé que aquí no somos solo una oficina más, somos la familia Blue Guayuco Digital Marketing Agency Creatives, y estamos para superar expectativas”, aseguró González, sin saber que dentro de un mes lo iban a botar por “mal rendimiento” durante su “periodo de prueba” porque, efectivamente, no eran una familia.