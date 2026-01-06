Calles de Caracas amanecen en total normalidad y repletas de colectivos armados como de costumbre

El sol vuelve a brillar sobre las calles, licorerías y consejos comunales de la capital venezolana, donde el día a día de sus ciudadanos se desenvuelve con absoluta calma entre empanadas, salsa baúl a volúmenes exorbitantes y colectivos armados amedrentando a la población y violando derechos humanos, como siempre ha sido.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar al colectivo armado “Chávez Vive en la Alta”, no sin antes darle su quincena en efectivo y meterle una foto de María Corina en la billetera, para que nos cuenten cómo transcurre la mañana para el jefe del grupo. “Mano, en Venezuela como tal está todo chikiluki, ¿sí me entiendes? Sí e’ verdá que la cosa podría estar mejor, pero hasta ahora tenemos normalidad: la gente se está dejando chorear calladita la jeta y nosotros andamos es odiositos partiendo a los sapos, tal como lo querría nuestro comandante eterno Chávez y nuestro presidente obeso Maduro. Además, los secuestros mantienen estable el flujo de caja de la organización, a pesar de la guerra económica que nos tienen montada Donald Trump, Elon Musk y Danny Ocean”, aseguró alias “Cara e’ Gorgojo” mientras despojaba a nuestro pasante subpagado de sus zapatos.