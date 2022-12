Enchufado pasea en su Megazord por la ciudad

Carros de lujos, restaurantes flotantes, eventos de electrónica hasta las 6 de la mañana y hasta un Megazord circulando por la ciudad, estas son cosas que puedes ver en Caracas. Esto fue lo que se vivió esta tarde en la cuna de Bolívar cuando Ernesto Camacaro, autodenominado “emprendedor que le apuesta al país”, salió a dar una vuelta por la ciudad en su recién importado Megazord, que compró con fondos totalmente legítimos.

Luego de asegurarse de que nuestro pasante subpagado no era un periodista de investigación tratando de desentrañar el verdadero origen de su fortuna, el señor Camacaro ofreció declaraciones sobre su paseo por la ciudad: “Qué pasó mi pana, ¿te gustó el bichito este que me compré? Nojoda papá, lo mejor es que es Toyota, ¿sabes? Pura calidad, rey. Es la primera vez que lo saco a pasear porque me lo acabo de traer de por allá de Japón y la gente me miró medio feo y tal porque y que qué bolas que aplasté unos kioskos. Que se vayan acostumbrando porque este es el maquinon que voy a sacar a rumbear de ahora en adelante. Si tanto les da arrechera comprense uno también y nos agarramos a coñazos pues, ¿por qué no le echan bolas? No tienen plata porque no quieren. En este país el que no tiene plata es porque no quiere y punto, así mismo. Mírame a mí, aquí con mi emprendimiento me va tan bien que ya el Departamento del Tesoro me ha sancionado 7 veces,” concluyó el señor Ernesto, mientras se iba hasta las Mercedes patinando sobre unos corsas 2 puertas.