La Federación Venezolana de Fast-Fashion (FVF) acaba de anunciar el nuevo uniforme de la selección Vinotinto, diseñada por un talentoso equipo de ciegos en Adidas, la cual vestirán los guerreros de la remolacha mecánica para ver el Mundial 2026 desde la comodidad de su casa, apartamento o prostíbulo de preferencia.

El presidente de la FVF y principal responsable de que la gente tenga arcadas al escuchar la frase “mano, tengo fe”, Jorge Gimenez, agregó: “Esta equipación es muy especial porque fue confeccionada para quienes la vestirán con orgullo durante el Mundial 2026 mientras apoyan a la España de Lamine Yamal. Estará disponible muy pronto en las tiendas Adidas alrededor del mundo por tan solo $5.000, para que los venezolanos apoyen a nuestra selección en el emocionante amistoso contra Trinidad y Tobago, San Marino y la antigua Yugoslavia”, confirmó Gimenez, mientras le ofrecía la nacionalidad a Mbappé para intentar tener el primer jugador profesional de la selección.