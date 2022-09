¿RESPONSABILIDAD AFECTIVA? Esta chama le regaló caja de pañuelos a su novio después de engañarlo con su primo

Un comportamiento del que se habla mucho últimamente es la responsabilidad efectiva. ¿Pero qué es exactamente? En una exhaustiva investigación que demostró sin duda que este lunes está flojo de noticias, nuestro pasante preguntó a varias personas si conocían este concepto; el 93% afirmó que no saben que es, aunque les suena que es algo como avisar que vas a montar cachos antes de montar cachos y si montaste cacho por lo menos decirlo. Justo esto fue lo que hizo Albanella Gutiérrez con Adolfo, su novio; le regaló una caja de pañuelos desechables justo antes de admitirle que había tenido algo con su propio primo hermano, José Luis.

“¡Ay, pero no te pongas así, Adolfo, tú siempre armando un drama de todo! Más bien estoy siendo super responsable al contarte que me comí a tu primo. Que por cierto, es mejor que tú”, aseguró Albanella, que mientras confundía responsabilidad afectiva con ser tremenda rata, agregó: “yo he hablado mucho con mi psicóloga de esto. Bueno, la verdad es que lo vi en TikTok, pero mi intención jamás fue hacerte daño, Adolfo. Ni a ti ni a José Luis. Tú sabes que te amo con toda mi alma, pero un error es un error; después de 2 tragos uno no sabe quién es quién, aunque debo admitir que ese día estaba sobria. Aquí te compré unos pañuelos de la mejor marca que encontré, para que veas lo madura que soy y no digas que no pienso en ti. Pero bueno, sí, definitivamente hasta acá llegó la relación, no puedo estar con alguien que no entienda cómo funciona la responsabilidad afectiva”, finalizó Gutierrez mientras le regalaba una sesión con el psicólogo a su ex para que la superara.