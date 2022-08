Abren el primer centro de rehabilitación para fans de Grey's Anatomy

Después de muchas intervenciones familiares, terapia, y frustraciones, por fin se creó el primer centro de rehabilitación “Por favor deja de ver Grey’s Anatomy” en la ciudad de Caracas, con el fin de salvar a todas esas almas perdidas que buscan razones absurdas para llorar y terminaron teniendo un apego emocional por una serie donde matan un médico cada temporada como si fuera cualquier ambulatorio caraqueño.

Enviamos a nuestro pasante subpagado quien también está un poco obsesionado con Grey’s Anatomy a entrevistar a Ana Riveros, una mujer que se internó para superar la temporada 11, específicamente el episodio 21 de dicha serie: “Mira, pensé que podía vivir tranquilamente mi vida después de ese episodio, pero cómo explicarte que eso me dolió más que la muerte de mi abuelo y las 10 rupturas amorosas que he pasado en mi corta vida. Cuando uno no puede, no puede, me sinceré y le pedí ayuda a mi familia, es por eso que estoy hoy aquí, buscando ayuda. No te voy a mentir, algunas noches me da el vicio y hace unos días casi le quito el teléfono a los coñazos al vigilante para por lo menos ver un pedacito de episodio, lo único que me hace feliz de estar aquí es que estoy viviendo mi propio Grey’s Anatomy versión para psicópatas, porque aquí todos usan batas, me encanta”, finalizó Riveros mientras le arrancaba el teléfono a nuestro pasante para ver al menos una foto de Derek Shepherd.