“Trump es el mejor aliado para Venezuela”, asegura señor que le quitaron opciones de tener TPS, asilo, parole o visa

El señor Rolando Arendaño (56), quien niega haber votado por Chavez a pesar de toda la evidencia fotográfica, aseguró esta mañana desde su residencia en Orlando que el presidente Donald Trump sigue siendo “el mejor aliado para Venezuela”, a pesar de que gracias a sus políticas ya no tiene opciones para pedir TPS, asilo político, parole humanitario o visa de turismo.

Arendaño explicó que “el catire” no tenía más opción, pues la fuerte ola migratoria así como la posición del gobierno de Venezuela lo obligaron a tomar la medida: “Al final de todo, Trump no entiende muy bien la cosa, lo tienen engañado, ¿sí me entiendes? Él quiere apoyar a los venezolanos, pero tiene que cuidar primero de su propio país, en especial de toda esa gente que anda rompiendo la ley trabajando día y noche para salir adelante sin un permiso de trabajo, que me parece una desgracia, compadre. En vez de hacer las cosas de la manera correcta, esperando 25 años pagando abogados y gastando miles de dólares para ver si te dan la Green Card, a pesar de vivir en dictadura. Y te digo algo, esto también es culpa del viejo Biden y la comunista Kamala, que dejaron entrar aquí a todo ese pocoton gente escapando de Maduro, dándoles TPS, parole, asilo político y todas esas vainas comunistas que yo también aproveché pero que ya no funcionan porque así escuché en Fox News, ¿sí me entiendes? Porque así mismo entró Leíto, ¿entonces qué opción le queda al Catire? Deportarlos a todos indiscriminadamente sin debido proceso, obviamente, no existe otra opción pues. Por eso yo siempre digo, la culpa la tenemos nosotros mismos, ¿sí o no? Quien nos manda a venir a este país buscando una mejor vida y escapando de la dictadura”, aseguró Arendaño, mientras era ingresado al hospital de urgencias tras presentar quemaduras de tercer grado en ambas manos de tanto jalarle bolas al mandatario americano.