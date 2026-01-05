Venezuela pasa de tener a un presidente que nadie eligió a una presidenta que nadie eligió tampoco

La República Bolivariana de Venezuela inició el año con otro hito histórico al conseguir un back-to-back presidencial no elegido, dejando a Nicolás Maduro Moros como presidente al que nadie eligió, para pasar ahora a Delcy Rodríguez como presidenta encargada que absolutamente nadie eligió tampoco.

A diferencia de los medios que prefieren hablar con expertos en Latinoamérica que no viven en Latinoamérica, nosotros decidimos conversar con Gilberto Rojas Rivero, un venezolano que vive en Venezuela, para obtener su opinión al respecto: “Bueno, la verdad es que yo ni recuerdo la última vez que tuvimos un presidente democrático por el que la gente votó. El último fue Chávez, después tuvimos a Pedro Carmona Estanga por el que nadie votó pero la gente se hizo la loca, después Diosdado un ratico y gracias a Dios, que luego vino Chavez de nuevo. Después llegó Maduro y dudo que por él haya votado la gente pero tuvo su contraparte que era Guaidó, pero él estuvo como de adorno, y finalmente, ahora tenemos a Delcy. Yo lo único que espero es que podamos elegir al próximo con votos, pero no sé, nadie sabe lo qué va a pasar y yo no quiero opinar mucho para no terminar metido en un calabozo, así que me voy a beber y esperar que vuelva el béisbol, compadre”, concluyó Rojas, mientras destapaba una botella de whiskey que tenía 20 años esperando a destaparse.