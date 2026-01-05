La inmediatez de las redes jamás desplazará la seriedad, el profesionalismo y la baja resolución de la televisión nacional; por eso la familia barquisimetana Guillén se mantiene informada minuto a minuto de la situación del país gracias a la novela coreana “Won, el abogado con fimosis”, transmitida por Televen.

María Andreína, matriarca de los Guillén, incluso cambió su iPhone por un Vergatario, asegurando que gracias a Televen no necesita apps ni VPNs para informarse: “Venezuela va a ser potencia, se los garantizo, porque Won, el abogado con fimosis, en esta temporada resolverá el caso de un empresario venezolano que quiere invertir en bonos de PDVSA; un hito en nuestra historia. También estoy al tanto del clima gracias al canal, y no por su programa de meteorología, sino porque la señal se ve como la mierda los días despejados y como una mega mierda los días lluviosos. No falla. De verdad que no sé qué haríamos sin la información veraz de Televen y sus excelentes 144p; casi ni me arden los ojos después de ver un capítulo de mi abogado favorito de prepucio estrecho”, concluyó María, quien tuvo que retirarse porque ya empezaba su segundo programa predilecto: “Los Juegos del Chipi Chipi”.