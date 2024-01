Hallaca vegana sospecha que seguirá congelada hasta 2038

Una de las tareas más difíciles de la existencia es encontrar nuestro propósito en el mundo, y a veces queremos forzar ese propósito cuando evidentemente es otro nuestro destino. Así es el caso de Gabriela Mesa, una hallaca vegana que piensa que debería ser comida, pero ha sido un adorno del congelador de la señora Gladys Ocampo desde 1998 y espera seguir así al menos hasta el año 2038.

Gladys, quien se arrepiente de haber preparado aquella monstruosidad, habló con la prensa más seria del país, nuestro pasante subpagado que engrapó la pea del 24 con la del 31 y llegó con ratón a la pauta: “Ay mijo, nuevamente no nos dió tiempo de comernos esa hallaca, y eso que es vegana vegana, el relleno es de brócoli y concha de plátano, la masa de maíz a base de soya, ni sé por qué si el maíz ya es un vegetal, y en vez de amarilla nos quedó color tierra, nada más vegano y asqueroso que eso. Yo intento congelarla a -200°C para que el olor a mierda no impregne la casa, pero de vez en cuando mi nieta viene y la descongela para tomarle una foto para su instagram, presumir su dieta vegana gluten free queer aesthetic, y luego la vuelve a congelar y se come su pernil con 3 kilos de ensalada de gallina y un a jarra de cerveza. Ojalá la policía no se entere que esa cosa está aquí en mi nevera, porque sospecho que la radiación que emite ese delito culinario excede cualquier tipo de regulación sobre la energía nuclear” sentenció Ocampo antes de pegarle un mordisco a un cazón vivo.