El líder principal del chavismo y poseedor de la colección completa de ¡A qué te ríes! en Betamax, Nicolás Maduro, exigió hoy al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de las sanciones en contra de la ciudadana Jimena Araya, alias «Rosita», asegurando que se trata de una «persecución imperial contra una honesta empresaria venezolana que lo ha dado ‘todo’ por su país”.

Durante una cadena nacional donde asistieron empleados públicos, consumidores de la caja CLAP y empleados públicos que son consumidores de la caja CLAP, Maduro inauguró un mural de veinte metros de Rosita en traje de baño y aprovechó para mandar un mensaje: “¡Jans of, Donaltron! (sic). Free Rosita, yos pis. Su único delito ha sido tener un corazón demasiado grande y una agenda telefónica con gente muy buscada, ¿ah? El amor no es un crimen, el amor es… bueno, amor, no permitiremos que la oligarquía gringa se meta con la mujer venezolana. Nos intentan bloquear por todos lados, congelan nuestros bancos, nos bloquean nuestras cuentas, nos prohíben abrir nuestros Onlyfans. Nuestras mujeres son guerreras, echadas pa’ lante; mujeres que planchan, cocinan y lavan… lavan capitales, lavan activos, lavan lo que haya que lavar para llevar el pan a la mesa, ¿verdac?”, concluyó Maduro, mientras le exigía al Departamento del Tesoro liberar el pack de Rosita.