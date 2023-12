Chamo monta unas arepas en iPhone X que abrió dos aplicaciones al mismo tiempo

Esta mañana sucedió un hecho que sorprendió a la comunidad gastronómica y tecnológica por igual. Daniel Bautista, un joven de 29 años, logró montar unas arepas para prepararse el desayuno sobre su iPhone X luego de accidentalmente abrir la aplicación de WhatsApp y la galería de fotos al mismo tiempo, convirtiendo la antigua obra de ingeniería en un sartén con cámara.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al lugar de los hechos para tomar las declaraciones de Bautista y para ver si le brindaba el desayuno: “Chamo, es que de pana que iPhone es iPhone, yo ni siquiera sabía que podías hacerte la cena con esta obra de arte convertida en teléfono. Lo más que había logrado hacer fue la vez que le encendí el WiFi y el Bluetooth al mismo tiempo y empezó a echar candela en una esquina porque se le activó el modo yesquero. Con un Android tu no te montas unas buenas arepas como estoy haciendo ahorita, ¿sabes? O sea, la última vez que tuve un Android recuerdo que esa basura se me quemó por meterlo al horno, ¿qué vaina es esa? No duran nada. Este bichito lo tengo desde que salió, o bueno, mi hermano lo tenía desde que salió y me lo dejó a mí cuando emigró, pero es lo mismo, para que veas que están hechos es para durar toda la vida. Ya tiene como diez años y la pila todavía le dura 40 minutos si lo mantengo en el congelador”, concluyó Bautista, mientras le regalaba una arepa quemada a nuestro pasante.